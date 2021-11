Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt - Velbert - 2111010

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagmittag (01. November 2021) ist eine 53-jährige Pedelecfahrerin bei einem Zusammenstoß mit dem Mofa eines 17-Jährigen im Einmündungsbereich Langenhorster Straße / Tenner Berg in Velbert so schwer verletzt worden, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 12:50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Velberter mit seinem Mofa die Langenhorster Straße in Richtung Velbert-Langenhorst. In Höhe der Einmündung zur Straße Tenner Berg hatte er die Absicht, nach links abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah er eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin, welche den linksseitig gelegenen kombinierten Rad-, Gehweg vorschriftsmäßig in Richtung Velbert-Langenhorst befuhr. Der Velberter kollidierte mit der Radfahrerin, als sie die Straße Tenner Berg überqueren wollte.

Die 53-jährige Pedelecfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Ersthelfer versorgten die 53-Jährige, die während der Fahrt mit dem Pedelec keinen Helm getragen hatte, erstmedizinisch. Anschließend wurde sie durch die hinzugezogenen Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte 17-jährige Mofafahrer lehnte eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus ab.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell