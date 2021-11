Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist dank aufmerksamer Zeugin festgenommen - Heiligenhaus - 2111007

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag (31. Oktober 2021) konnte, dank einer aufmerksamen Zeugin, ein 57-jähriger Mettmanner nach einer exhibitionistischen Handlung an der Jakob-Muth-Straße in Heiligenhaus vorläufig festgenommen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Das war geschehen:

Gegen 17:00 Uhr hielt sich eine 17-Jährige auf dem zum "Panorama Radweg" angrenzenden Gelände einer Hochschule an der Jakob-Muth-Straße in Heiligenhaus auf, als sich ihr ein Mann in schamverletzender Weise zeigte. Als die junge Frau couragiert den Mann ansprach und seine Tat mit der Kamera ihres Mobiltelefones zu Beweiszwecken filmte, stoppte der Exhibitionist seine Handlung. Anschließend entfernte er sich in Richtung eines angrenzenden Einkaufzentrums.

Die Zeugin informierte folgerichtig die Polizei, die den Mann dank der guten Personenbeschreibung in Tatortnähe feststellen und zweifelsfrei als Tatverdächtigen identifizieren konnte. Die Beamten nahmen den polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 57-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 57-jährige Mettmanner aus dem Gewahrsam entlassen.

