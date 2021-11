Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2111006

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend (01. November 2021) hat ein Altpapiercontainer an der Wilbecker Straße in Erkrath gebrannt. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:00 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen den Brand eines Altpapiercontainers, welcher an der Wilbecker Straße 77 in Erkrath-Hochdahl abgestellt war. Eigenhändig versuchten sie zunächst, den brennenden Inhalt zu löschen und informierten folgerichtig die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten dank eines zeitnahen Eingreifens das Feuer in dem Container schnell löschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Container beschädigt wurde und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

