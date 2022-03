Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar

Murr: 18-Jähriger von Unbekannten beraubt

Ludwigsburg (ots)

Unter Vorhalt von Messern wurde am Donnerstag gegen 11:35 Uhr ein 18-Jähriger in einem Bus von bislang unbekannten Tätern dazu genötigt, seine EarPods, sein Handy sowie seinen Geldbeutel herauszugeben.

Der junge Mann traf bereits am Bahnhof in Marbach am Neckar auf eine fünfköpfige Gruppe junger Männer. Als er dort auf seinen Bus wartete, wurde er von einer Person dieser Gruppe auf seine EarPods angesprochen und es entstand ein Gespräch. Getrennt voneinander stiegen alle Beteiligten in den Bus der Linie 460 in Richtung Steinheim am Neckar ein. Während der Fahrt kam der vorherige Gesprächspartner zu dem 18-Jährigen und bat ihn, zu ihm und seinen Freunden in die letzte Reihe des Busses zu kommen, da er noch Fragen zu den Kopfhörern habe. Nachdem der Geschädigte sich gutgläubig nach hinten gesetzt hatte, wurde ihm ein Messer an den Bauch gehalten und die Täter forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände.

Die Täter verlangten zudem von dem 18-Jährigen, dass er sein Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Da dies nicht sofort gelang, stieg die fünfköpfige Tätergruppe gemeinsam mit dem Geschädigten an einer Haltestelle in der Bietigheimer Straße in Murr aus. Dort wurde er von einem weiteren Täter mit dem Messer bedroht. Nachdem das Handy zurückgesetzt war, musste der 18-Jährige aus auch noch seine Hose herunterziehen, bevor die Unbekannten flüchteten. Mit Hilfe eines Anwohners verständigte das Opfer anschließend die Polizei Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Bei den Tätern soll es sich um fünf junge Männer mit südländischem Aussehen, im Alter zwischen 18 und 19 Jahren gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich unter der Tel. 0800 1100225 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell