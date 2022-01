Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 3. Januar 2022, eine 78 Jahre alte Gelsenkirchenerin in Erle bestohlen. Die Seniorin wollte mit ihrem Rollator um 9.20 Uhr ein Mehrfamilienhaus an der Darler Straße betreten, als der Unbekannte unter dem Vorwand ihr helfen zu wollen, den Rollator nahm und diesen in den Hausflur des Hauses stellte. Dabei griff der Unbekannte in die Tasche der Gelsenkirchenerin, die am Rollator hing, und entnahm das darin befindliche Bargeld der Seniorin. Als er anschließend mit seiner Beute flüchten wollte, versuchte die 78-Jährige den Mann festzuhalten. Der stieß sie zur Seite und lief dann in Richtung Markt. Der Flüchtige ist circa 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und korpulent. Er hat ein rundes Gesicht und sprach gebrochen Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Strickmütze, einen grauen, knielangen Parka, Jeans und braune Winterstiefel. Er führte eine große Plastiktüte mit. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Dieb oder seinem Aufenthaltsort machen können, melden sich bitte unter 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

