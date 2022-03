POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots) - Bei dem Versuch während der Fahrt das am Lenker befestigte Frontlicht seines Pedelecs einzustellen, stürzte ein 34-Jähriger Radfahrer am Freitagabend gegen 20:45 Uhr in der Hauptstraße in Unterriexingen. Aufgrund seiner hierbei zugezogenen Verletzungen wurde er anschließend durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. ...

