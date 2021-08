Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Elektronikmarkt eingebrochen + Promille-Parkversuch scheitert + Gebäudebrand - Person tot aufgefunden (Folgemeldung)

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 12.08.2021

Butzbach: In Elektronikmarkt eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag (12.08.2021) in einen Elektromarkt in der Philipp-Reis-Straße eingebrochen und haben diverse Bluetooth-Lautsprecher gestohlen. Gegen 2 Uhr hatten die Einbrecher zunächst eine Glasschiebetür zertrümmert und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dort nahm man die genannten Elektrogeräte in noch nicht genau zu beziffernder Stückzahl an sich und versuchte vergeblich, die Kasse aufzuhebeln.

Die Kripo in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Philipp-Reis-Straße aufgefallen? Hatte jemand die Tat oder die anschließende Flucht beobachten können?

Butzbach: Promille-Parkversuch scheitert

Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines missglückten Einparkversuches am späten Mittwochabend in Nieder-Weisel. Gegen 23.20 Uhr hatte der 56-jährige Fahrer eines Mazda versucht, auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus einzuparken. Dabei streifte er einen in der angrenzenden Parklücke stehenden Golf. Durch vergebliche Rangierversuche verkeilten sich die Fahrzeuge völlig. Die einige Minuten später verständigte Polizei holte den Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft schließlich aus dem Bett. Er pustete über 1,7 Promille. Die Ordnungshüter leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Blutentnahme auf der Wache sowie die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Altenstadt: Gebäudebrand - Person tot aufgefunden (Folgemeldung)

Nachdem im Rahmen von Löscharbeiten am Sonntag, 01.08.2021 der Leichnam des 47-jährigen Bewohners aufgefunden worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4983361 ), steht die Brandursache inzwischen fest: Das Feuer war durch einen technischen Defekt im Bereich des Daches verursacht worden.

