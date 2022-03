Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Bei dem Versuch während der Fahrt das am Lenker befestigte Frontlicht seines Pedelecs einzustellen, stürzte ein 34-Jähriger Radfahrer am Freitagabend gegen 20:45 Uhr in der Hauptstraße in Unterriexingen. Aufgrund seiner hierbei zugezogenen Verletzungen wurde er anschließend durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der am Pedelec entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro.

