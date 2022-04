Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto nach Einkauf nicht mehr da

Bocholt (ots)

Nicht mehr auffindbar war ein Pkw am Dienstag in Bocholt. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße gestanden. Verschwunden ist es dort zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Bei dem Wagen handelt es sich um einen grau lackierten Skoda Fabia älteren Baujahrs mit BOH-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell