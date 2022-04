Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Garage eingebrochen

Bocholt (ots)

Eine Schlagbohrmaschine der Marke Makita und zwei Fahrräder haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt aus einer Garage entwendet. Um in das Gebäude auf einem Grundstück an der Richterstraße zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

