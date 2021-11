Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch im Geranienweg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Zwischen Dienstagabend (09.11., 19.00 Uhr) und Mittwochmorgen (10.11., 06.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses im Geranienweg ein. Die Täter beschädigten den Schließzylinder der Gartentür, um auf das Grundstück zu gelangen und verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Garage.

Die unbekannten Täter entwendeten aus der Garage ein Damen-E-Bike der Marke Sduro in den Farben Schwarz/ Titan/ Bronze, ein schwarz-kupfernes Trekkingfahrrad der Marke Ghost sowie zwei E-Bike-Ladegeräte der Marke hiBike. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

