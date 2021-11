Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

In den vergangenen Monaten verschaffte sich eine bislang unbekannte Person mehrfach unerlaubt Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses an der Hermann-Rüter-Straße in Geeste. Die männliche Person trug dabei einen hellen Overall sowie eine dunkle Mütze und einen dunklen Gürtel. Zeugen, die Angaben zu ähnlichen Beobachtungen oder zur Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

