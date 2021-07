Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Pedelec-Fahrerin alleinbeteiligt gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Sonntag, 11.07.2021, gegen 13.10 Uhr, in einer Fahrradgruppe einen Verbindungsweg zwischen Eichholz und Henschenberg. Kurz vor dem Ortseingang Henschenberg stürzte die Pedelec-Fahrerin aus hier nicht bekannten Gründen auf der talwärts führenden Straße. Die 58-Jährige trug einen Fahrradhelm, zog sich aber trotzdem schwere Gesichtsverletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

