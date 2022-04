Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 41-Jährige hatte gegen 17.15 Uhr die Galenstraße in Richtung Tembrinkstraße befahren. An der Kreuzung mit der Plettenbergstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Wagen - ein 53-jähriger Ahauser hatte die Kreuzung in Richtung Bahnhofstraße queren wollen. Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Radfahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,5 Promille hin. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Ahauser in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell