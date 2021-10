Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Schwer verletztes Kind

Appenweier (ots)

Ein Kind wurde bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Beethofenstraße am Montagabend gegen 17.30 Uhr schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 6-Jährige Junge offenbar aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte mit einem Zaun. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in die zentrale Notaufnahme verbracht.

/ae

