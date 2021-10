Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Nach einer Unfallflucht sind die Beamten des Polizeiposten Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Ein geparkter Opel wurde zwischen 7:50 Uhr und 12:55 Uhr in der Prälat-Schofer-Straße im Bereich des Busrondells der Heimschule St. Landolin, mutmaßlich durch einen anderen Pkw beschädigt. An der Karosserie des Opel konnten rote Lackantragungen festgestellt werden, die dem mutmaßlichen Verursacher zuzurechnen sind. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeiposten Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

/jp

