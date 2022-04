Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Pedelecfahrer leicht verletzt

Legden (ots)

Nach einem Ausweichmanöver gestürzt ist am Dienstag ein Pedelecfahrer in Legden. Der 71-Jährige war gegen 08.30 Uhr auf dem Radweg der L574 in Richtung Coesfeld unterwegs. An der Einmündung des Haidkamp umfuhr er das Auto eines 60-jährigen Legdeners, der vom Haidkamp nach rechts in die L574 einbiegen wollte. Anschließend kam der Legdener zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell