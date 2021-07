Polizei Münster

POL-MS: Nach Vollbremsung gestürzt - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Unfall von Montagnachmittag (12.7., 16:40 Uhr) am Lublinring ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer sowie weiteren Zeugen.

Der 23-jährige Fahrradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Cheruskerring unterwegs. Vom rechten Fahrstreifen auf die Kanalstraße in Richtung Nevinghoff fuhr ein schwarzer Wagen in den Kreuzungsbereich ein und nahm dabei dem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Dieser bremste voll ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen länglichen Wagen. Vermutlich einen VW oder Mercedes.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

