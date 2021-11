Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Fortführung der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots)

Auch am Mittwoch (17.11.2021) haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung sind diesmal Schwerpunkte in der Hauptstraße (08:45 Uhr - 10:30 Uhr) in Dannstadt-Schauernheim (Tempo 30, 30 Verstöße), von 11:15 Uhr - 12:15 Uhr in der Danziger Straße in Schifferstadt (Tempo 30, keine Verstöße), von 13:00 Uhr - 13:50 Uhr in der Portheide in Schifferstadt (Tempo 30, 6 Verstöße) und von 14:15 Uhr - 15:15 Uhr in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (Tempo 30, 17 Verstöße) gesetzt worden. Der "Schnellste" wurde in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim mit 63 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 180 Euro und einen Punkt nach sich. Bei der Kontrolle in Dannstadt-Schauernheim wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei einem 30-jährigen PKW-Fahrer stellte sich heraus, dass diesem seit mehreren Monaten ein Fahrverbot auferlegt wurde. Weiterhin wurde ein Rollerfahrer mit 54 km/h gemessen. Da der 31-jährige Fahrer nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wurde auch dessen Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell