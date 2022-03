POL-FR: Schwörstadt: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.03.2022, gegen 10.15 Uhr, versuchte ein Unbekannter eine Tür an einem Einfamilienhaus in der Straße Amselsteig aufzuhebeln. Die gut gesicherte Tür hielt den Versuchen stand und zudem löste die Alarmanlage aus, welche den Unbekannten in die Flucht schlug. Der entstandene Sachschaden ist hier nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat ...

mehr