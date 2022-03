Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: versuchter Wohnungseinbruch am helllichten Tag - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.03.2022, gegen 10.15 Uhr, versuchte ein Unbekannter eine Tür an einem Einfamilienhaus in der Straße Amselsteig aufzuhebeln. Die gut gesicherte Tür hielt den Versuchen stand und zudem löste die Alarmanlage aus, welche den Unbekannten in die Flucht schlug. Der entstandene Sachschaden ist hier nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach, erreichbar unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h), oder unter Email loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, welche diesbezüglich in dem Bereich des Wohngebietes Vogelsang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell