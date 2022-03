Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Bremspedal mit Gaspedal verwechselt - in Gebäude gefahren

Freiburg (ots)

Ein 90-jähriger Pkw-Fahrer krachte mit seinem Opel in das Betriebsgebäude des Kraftwerkes Köhlgartenwiese. Am Montag, 07.03.2022, gegen 12.15 Uhr, befuhr er die Landstraße 140 von Wies kommend in Richtung Tegernau. In einer S-Kurve verwechselte er wohl das Bremspedal mit dem Gaspedal, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Wand des Betriebsgebäudes und kam in dem Gebäude zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt hielt sich ein Mann in der Räumlichkeit auf, welcher glücklicherweise unverletzt blieb. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht verletzten 90-Jährigen, die Feuerwehr und ein Abschleppdienst um die Bergung des Opels. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 5.000 Euro. Der Sachschaden an dem Betriebsgebäude wird zwischen 10.000 und 15.000 Euro geschätzt.

