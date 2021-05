Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel/Huttenheim - Folgemeldung: 21-jähriger Tatverdächtiger nach Banküberfall in Untersuchungshaft

Waghäusel/Huttenheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach dem Raubüberfall auf eine Bank in Waghäusel-Wiesental am vergangenen Freitag kam der 21 Jahre alte und in Huttenheim festgenommene Mann nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe aufgrund eines vorliegenden dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Bei ihm stellte die Kriminalpolizei die mutmaßliche Tatwaffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelt, das geraubte Bargeld und weiteres belastendes Beweismaterial sicher. Bislang machte der Beschuldigte russischer Staatsangehörigkeit keine Angaben bei den Ermittlungsbehörden.

Die bei seiner Festnahme gleichfalls festgenommen Begleitpersonen, eine 27-jährige Frau und deren 33 Jahre alter Lebensgefährte, kamen mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß.

Wie berichtet, hatte an besagtem Freitag ein mit einer Pistole bewaffneter Täter kurz vor 12.00 Uhr ein in der Philippsburger Straße gelegenes Geldinstitut in Wiesental überfallen und Bargeld erbeutet. Anschließend war der Mann zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet, bis er schließlich mit den zwei weiteren verdächtigen Personen bei einer Großfahndung unter Einsatz eines Hubschraubers und von Spezialkräften der Polizei in einem Supermarkt in Huttenheim festgenommen werden konnte.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Minet, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

