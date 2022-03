Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Lkw bleibt am Dach eines Holzschopfes hängen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Lkw soll am Montag, 07.03.2022, gegen 12.30 Uhr, die Belchenstraße von der "Alte Weinstraße" kommend in Richtung Golfplatz befahren haben, als er in Höhe der Einmündung "Am Buck" wohl einem entgegenkommenden Lkw nach rechts ausweichen musste und dabei das Dach eines Holzschopfes gestreift habe. Der Lkw-Fahrer sei ausgestiegen und habe einen heruntergefallenen Holzbalken von der Straße geräumt. Danach sei er wieder in seinen Lkw gestiegen und weitergefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bei dem Lkw könnte es sich um einen Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen handeln. Er soll weiß und mit einer Firmennamen beschriftet gewesen sein. Zu dem anderen Lkw liegen hier keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h), sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Lkw, welche Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell