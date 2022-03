Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Von Straße abgekommen und schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Sonntag in Raesfeld-Erle erlitten. Die 18-Jährige hatte gegen 20.30 Uhr den Mühlenweg in Richtung Schermbecker Straße befahren. Nach ersten Erkenntnissen kam die 18-Jährige aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Schermbeckerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell