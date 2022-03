Borken (ots) - In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Borken-Burlo einen Motorroller gestohlen. Die Täter entwendeten ein Fahrzeug vom Typ Kymco Super 9 AC 50, das auf einem Grundstück am Mühlenweg gestanden hatte. Der Motoroller ist mit einem schwarzen Topcase ausgestattet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten ...

mehr