Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Meinersen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Nachmittag des vergangenen Freitags, auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Meinersen. Nachdem gegen 16:50 Uhr zunächst etwa fünf Personen mit einem Mann in Streit gerieten, kam es zu Handgreiflichkeiten. Diesen eilten weitere Personen hinzu, sodass in der Folge ca. 10 Personen das alleinige Opfer angriffen. Dabei kam es zu Schlägen und Tritten gegen den Mann. Dieser stürzte aufgrund dessen und rief laut um Hilfe, sodass die Täter ihre Handlungen beendeten und vom Ort flüchteten, als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden.

Bei der Flucht mit einem Auto fuhren die Täter in gefährlicher Weise auf das Opfer und eine Zeugin zu, einen Zusammenstoß gab es nicht. Anschließend flüchtete das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz in Richtung der B188.

Die Polizei Meinersen, die nun in mehreren Strafverfahren ermittelt, sucht nun Zeugen die Angaben, speziell zu den beteiligten Personen oder weiteren benutzten Fahrzeugen, machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell