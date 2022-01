Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Betrunkener entwendet Geld aus Kaffeekasse

Gifhorn (ots)

Wegen eines gerade passierten Diebstahls rief am Dienstagabend der Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums die Polizei. Ein Mann hatte nach seiner Testung in eine Trinkgeldkasse gegriffen und sich anschließend mit dem Fahrrad vom Tatort entfernt. Die informierten Beamten trafen den Mann im Rahmen der Nahbereichsfahndung an und kontrollierten ihn. Der Gifhorner war mit über 2 Promille deutlich alkoholisiert und zeigte sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und zusätzlich ein weiteres wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell