Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Navigationssysteme aus zwei BMW ausgebaut

Hamm-Mitte (ots)

Auf fest eingebaute Technik- und Navigationssysteme hatten es Diebe in der Nacht von Freitag, 3. Dezember, auf Samstag, 4. Dezember, in der Windthorststraße und am Paracelsuskarree abgesehen.

Bei beiden angegangenen Autos handelt es sich um Modelle der Marke BMW, die jeweils auf Stellplätzen vor den Wohnhäusern geparkt waren.

Es ist wahrscheinlich, dass die Täter das keyless-go-System nutzten, um in den Innenraum der Fahrzeuge zu gelangen. Anschließend bauten sie die Technikkomponenten aus.

Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell