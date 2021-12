Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 78-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Sonntagmorgen (5. Dezember) verlor ein 78-jähriger Hyundaifahrer auf der Wambelner Straße die Kontrolle über sein Auto und wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der Welveraner war gegen 9.50 Uhr mit seinem "Santa Fe" in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe der Einmündung "Am Langkamp" aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn getragen wurde. Nachdem der Senior von Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeugwrack befreit worden war, wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell