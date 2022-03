Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kleinkraftradfahrer umgefahren - schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 49-jähriger Rollerfahrer wurde am Montag, 07.03.2022, gegen 15.10 Uhr, an der Kreuzung Grether- / Schwarzwald- / Bahnhof- / Milkastraße von einem entgegenkommenden Pkw frontal erfasst und schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Roller die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Milkastraße abbiegen. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Smart die Gretherstraße und wollte über die Kreuzung geradeaus in die Bahnhofstraße. Dabei erfasste er frontal den Rollerfahrer, welcher gegen die Windschutzscheibe prallte. Der Roller wurde über die Fahrbahn geschoben und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer soll an der Kreuzung ein anderes Fahrzeug über die dortige Linksabbiegespur überholt haben. Er sei danach wieder rechts eingeschert um geradeaus weiterzufahren. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000 (24 h), sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

