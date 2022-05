Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Roller geklaut, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein zunächst gestohlener Roller war am Donnerstagabend nur kurzzeitig im Besitz eines bislang noch unbekannten Diebes. Etwa 50 Minuten nach der Tatzeit befand sich der Piaggio-Roller wieder in den Händen des rechtmäßigen Eigentümers. Das gesicherte und im "Westring" abgestellte Zweirad wurde gegen 21:40 Uhr aus einem dortigen Hof entwendet. Als der Bestohlene zur Anzeigenerstattung auf dem Weg zum Polizeirevier Baden-Baden war, sichtete er im Bereich des Sandweierer Friedhofes den mit einer Person besetzten Roller. Als der Verdächtige bemerkte, dass man ihm auf der Spur ist, flüchtete er in einen Feldweg am Friedhof und entledigte sich des Gefährts in einem Gebüsch. Mit diversen Beschädigungen behaftet, befindet sich das Fahrzeug nun wieder, wo es hingehört. Ein weiterer Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang eine verdächtige Person, die etwa 175 Zentimeter groß und 16 bis 18 Jahre alt war. Der mutmaßlich Jugendliche hatte dunkle, kurze sowie lockige Haare und trug ein weißes T-Shirt. Er führte eine schwarze Umhängtasche mit sich und rannte in Richtung Grundschule / Westring davon. Hinweise werden unter der Rufnummer: 07221 680-0 entgegengenommen. /wo

