Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Führerschein weg

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 12:10 Uhr, meldete ein Zeuge einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer der mit seinem Pkw aus Cappel kommend in Richtung Eickelborn unterwegs war. Das Fahrzeug fuhr in deutlichen Schlangenlinien immer wieder auf die linke Straßenseite. Polizeibeamte konnten den Fahrer kurz darauf im Garten seines Hauses antreffen. Der 43-jährige Mann war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von 2,24 Promille. Der Mann gab an, nicht gefahren zu sein. Der Zeuge konnte den Fahrer jedoch eindeutig identifizieren. Da das Verhalten des Mannes immer aggressiver wurde, mussten ihm die Beamten auf dem Weg zur Blutentnahme Handschellen angelegen. Nach der Blutprobe wollten die Polizisten den Führerschein des 43-Jährigen sicherstellen. Da er damit nicht einverstanden war, wurde der Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (lü)

