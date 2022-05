Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Führerschein weg

Anröchte (ots)

Am Montag, um 13:25 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße "Vor den Birken" auf den Erlenweg zu einem Unfall. Eine 18-jährige Frau aus Erwitte war mit ihrem VW Golf auf dem Erlenweg unterwegs. An der Einmündung der Straße "Vor den Birken" stoppte sie um dann nach links abzubiegen. Von links kam ein Volvo, nahm ihr die Vorfahrt und bog nach links in den Erlenweg ein. Dann stoppte der Volvo und der Fahrer fuhr zügig rückwärts auf den Golf zu. Es kam zu einer Kollision, bei der die Golf-Fahrerin den ebenfalls 18-jährigen Fahrer des Volvos erkannte. Der 18-Jährige kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und flüchtete nach links in die Straße "Vor den Birken." Offensichtlich wollte der junge Mann seinen Volvo dort wenden und hatte den Golf dabei übersehen. Der Schaden am Golf wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. Kurze Zeit später konnte eine Streifenbesatzung den Unfallbeteiligten Volvo an der Wohnanschrift des 18-jährigen Fahrers entdecken. Der junge Mann stritt trotz aller Zeugenaussagen und der Beschädigungen an seinem Fahrzeug eine Unfallbeteiligung ab. Er behauptete der Unfallschaden wäre von einem anderen Unfall. Eine Unfallbenachrichtigung dazu konnte der junge Mann genauso wenig finden, wie die Beamten den Unfall recherchieren konnten. Die Polizisten wollten daraufhin den Führerschein des jungen Mannes sicherstellen. Als dieser nicht damit einverstanden war, wurde die Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Unfälle passieren immer wieder. Versicherungen kommen meist für die entstandenen Schäden auf. In diesem Fall wird sich der junge Mann für die Unfallflucht vor Gericht verantworten müssen. Da er sich mit der Fahrerlaubnis in der Probezeit befindet, bleibt abzuwarten ob und wann er seinen Führerschein zurückbekommt. (lü)

