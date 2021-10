Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211008-1: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Mountainbikefahrer fuhr Schüler an und entfernte sich von der Unfallstelle

Am Freitagnachmittag (1. Oktober) ist ein Schüler (7) in Brühl bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen Mountainbikes, der den 7-Jährigen angefahren haben soll. Der Gesuchte ist etwa 15 bis 20 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er soll kurze dunkle Haare haben und zum Unfallzeitpunkt einen hellblauen Pullover mit hellen Streifen an der Kapuze und eine graue Jeans getragen haben. Nach ersten Ermittlungen könnte sein Vorname „Luca“ oder „Lukas“ sein. Der Gesuchte soll nach Auskunft eines Zeugen einen kleinen Kinnbart tragen.

Nach derzeitigem Sachstand befand sich der 7-Jährige gegen 18 Uhr im Bereich der Otto-Wels-Straße auf der Südwiese. Als er in der Nähe der Scaterrampe war, soll der Unbekannte nur auf dem Hinterrad des blauen Mountainbikes gefahren sein. Er habe den Schüler mit dem Vorderrad direkt im Gesicht getroffen. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fußgänger eine umfangreiche Gesichtsverletzung zu. Der Radfahrer habe sich umgehend von der Unfallstelle entfernt.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen jetzt den noch unbekannten Radfahrer und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

