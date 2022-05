POL-HB: Nr.: 0289 --Verkehrsunfall auf der Stephanibrücke

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Europaallee und Autobahn 1 (A1) Zeit: 11.05.22, 10 bis 18 Uhr Am Mittwoch kontrollierten Experten der Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen in Hemelingen in der Europaallee und auf der Autobahn 1 insbesondere Lkw mit gefährlicher Ladung. In drei Fällen musste die Weiterfahrt aufgrund von erheblichen Mängeln ...

mehr