Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0287 --Kind mit Messer bedroht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße Zeit: 10.05.2022, 15:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde ein Elf-Jähriger von zwei Minderjährigen im Ortsteil Ellenerbrok-Schevemoor bedroht, dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Polizisten konnten einen 13-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Gegen 15:30 Uhr wartete der Elf Jahre alte Junge an der Haltestelle Graubündener Straße in stadtauswärtiger Richtung auf die Straßenbahn, als drei Minderjährige auf ihn zukamen. Einer der Jungs hatte ein Messer in der Hand und forderte ihn auf, seine Wertsachen herauszugeben. Ein weiterer drohte ihm Schnitte mit dem Messer an. Als die Straßenbahn einfuhr, stiegen alle ein. Dort bedrängten sie den Elfjährigen weiter. Eine Zeugin ergriff Partei für den Jungen, sodass die Angreifer von ihm abließen und er an der Haltestelle Schweizer Eck aussteigen und weglaufen konnte. Zu Hause vertraute er sich seiner Mutter an.

Einsatzkräfte ermittelten einen 13 Jahre alten Tatverdächtigen und fertigten eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell