POL-HB: Nr.: 0285--Ermittlungen nach Brandstiftung - Polizei fasst Tatverdächtigen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Innenstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 10.05.2022, 08:30 Uhr / 18:00 Uhr Am Dienstag kam es auf dem Bahnhofsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 40-Jähriger gab dabei an, mit einem Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Am Abend wurde durch dieselben Beteiligten ein weiterer Einsatz ausgelöst. Am ...

mehr