POL-HB: Nr.: 0282 --Mann flüchtet nach Einbruch in Parzelle--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT In den Wischen, Heckenrosenweg Zeit: 10.05.2022, 15:35 Uhr

Am Dienstagnachmittag brach ein unbekannter Mann in ein Parzellenhäuschen in Gröpelingen ein. Der Besitzer konnte ihn dabei überraschen, der Mann flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr bekam der 43-jährige Besitzer einer Parzelle im Heckenrosenweg eine Warnmeldung auf seinem Telefon. Er konnte über eine installierte Kamera sehen, dass der Unbekannte gerade in sein Parzellenhäuschen einbrach. Der 43-Jährige machte sich auf den Weg dorthin, alarmierte die Polizei und stellte den Einbrecher noch auf dem Grundstück. Zu seiner Verteidigung hielt er einen Spaten in der Hand. Davon ließ sich der Mann offenbar nicht beeindrucken und kam laut Aussage des 43-Jährigen bedrohlich auf ihn zu, woraufhin dieser in Richtung des Einbrechers schlug. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Ringelblumenweg. Durch den Spaten erlitt er offenbar eine Platzwunde. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte konnten den Täter in der Nähe nicht mehr auffinden.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 170 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Trainingsjacke, einer dunklen Hose und Turnschuhen. Er hatte eine schlanke Statur, blonde Haare und einen 3-Tage-Bart. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen

Das Verhalten des Zeugen war sehr mutig, dennoch der Hinweis: Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

