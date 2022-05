POL-HB: Nr.:0281 --E-Bikes und Waffen beschlagnahmt

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Neustadt und Obervieland, Moselstraße und Dreyer Straße Zeit: 08.05.22, 19 Uhr - 09.05.22, 21.30 Uhr

Gestern Abend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen im Ortsteil Kattenesch sieben Pedelecs und Gewehre sicher. Gegen einen 53 Jahre alten Verdächtigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

Gegen 19 Uhr erhielten Polizisten den Auftrag, in die Dreyer Straße zu fahren, da dort jemand sein gestohlenes Pedelec geortet habe. Das hochwertige Rad war seinem 50 Jahre alten Besitzer am Vortag in der Moselstraße entwendet worden. Am Einsatzort konnten die Gesetzeshüter bereits mit einem Blick über den Gartenzaun drei offen herumstehende Fahrräder entdecken. Nachdem das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, durchkämmten die zwei Streifenwagenbesatzungen Haus, Keller und Gartenlaube gründlich. Ihre Maßnahme förderte tatsächlich das gesuchte hochwertige Pedelec sowie sechs weitere Modelle und auch zwei Langwaffen zutage. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 53-Jährige verweigerte die Aussage. Die Ermittlungen zum gesamten Sachverhalt dauern an.

Aufgrund des aktuellen Vorfalls appelliert die Polizei Bremen an alle Fahrradbesitzerinnen und -besitzer: Schützen Sie Ihr Eigentum mit einem guten, hochwertigen Schloss. Ein angeschlossenes und nicht nur abgeschlossenes Rad steht meist sicherer. Eine Ortungs-App kann durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein. Die Polizei Bremen bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit zur Registrierung Ihres Rades, um mögliche Diebe abzuschrecken. Weitere Tipps und Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Homepage www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen (Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel.: 0421/362-19003).

