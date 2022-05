POL-HB: Nr.: 0279 --Schlag gegen Drogenhändler

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Delmestraße Zeit: 09.05.2022, 12.30 Uhr Unbekannte setzten am Mittag Reizgas in einer Schule in der Bremer Neustadt ein und verletzten dadurch mehrere Schülerinnen und Schüler. Die Polizei ermittelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in mehreren Bereichen des Lehrgebäudes in der Delmestraße Pfefferspray versprüht. 15 Personen klagten anschließend über ...

