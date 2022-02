Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungsgeschehen in Schwerin vom 07.02.2022 - Nachmeldung

Korrektur der Teilnehmerzahl

Schwerin (ots)

Zur Pressemeldung vom 07.02.2022 zum Versammlungsgeschehen in Schwerin wird ergänzt, bzw. korrigiert:

An der Versammlung vom 07.02.2022 in Schwerin mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen nahmen in der Spitze 1700 Teilnehmer teil. Dies ergab eine zweite Zählung der Polizei zum Ende der Veranstaltung. Zu Beginn des Aufzuges waren 1100 Teilnehmer gezählt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell