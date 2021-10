Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in der Mainzer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 45-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge kam die 53-jährige Autofahrerin aus dem Gersweilerweg und wollte nach links in die Mainzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch die Passantin, die gerade bei Grün an der Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Gersweilerweg überquerte.

Es kam zur Kollision, wobei sich die Fußgängerin Prellungen und Abschürfungen zuzog. Außerdem wurde das Handy der Frau beschädigt. Am Pkw entstand ein Schaden an der Motorhaube. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell