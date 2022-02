Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Täter nach versuchtem Diebestahl von Bootsmotoren flüchtig

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.02.2022 bemerkte eine Zivilstreife der Schweriner Polizei verdächtige Personen am Gelände des Schweriner Yachtclubs am Franzosenweg.

Die Personen versuchten offensichtlich, Bootsmotoren zu entwenden. Als diese das sich annähernde Polizeifahrzeug bemerkten, flüchtete sie in einem Pkw der Marke Volkswagen. Im Rahmen der Verfolgung durch die Polizei wurde das Fahrzeug an der Weiterfahrt gehindert. Dennoch versuchten die unbekannten Täter die Flucht fortzusetzen. In dieser Situation schoss ein Polizeibeamter auf das Täterfahrzeug.

Trotz dieser Maßnahme konnten die Personen im Anschluss flüchten und sich in unbekannte Richtung entfernen. Eine anschließende Fahndung im Stadtgebiet und im Schweriner Umland blieb ergebnislos.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei Personen. Diese hatten auf dem Gelände des Schweriner Yachtclubs Außenbordmotoren abmontiert und teil zum Abtransport vorbereitet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte hierzu auch die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat insbesondere in der Nacht vom 06. auf den 07. Februar 2022 im Berich des Franzosenweges Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bootsmotorendiebstahl stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell