Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden für zwei Flaschen Schnaps

Roßleben (ots)

Ca. 600 Euro Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände der Klosterschule in Roßleben an. Sie schlugen eine Fensterscheibe der Hausmeisterei ein. Aus einem Aufenthaltsraum erbeuteten sie zwei Flaschen Schnaps und verschwanden wieder.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell