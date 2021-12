Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer verlieren Kontrolle

Nordhausen, Lipprechterode (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 8 Uhr die Bundesstraße 4 von Krimderode kommend in Richtung Stadtmitte. Auf Grund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über seinen Nissan und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Ein Rettungswagen brachte den Mann wegen seiner gesundheitlichen Einschränkungen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Ebenfalls gesundheitliche Probleme hatte am späten Vormittag ein Autofahrer in der Hauptstraße, in Lipprechterode. Ihm wurde in seinem Polo schwarz vor Augen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen Zaun.

