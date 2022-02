Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 07.02.2022 ab 18.00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt.

Der Aufzug begann am Bertha-Klingberg-Platz und setzte sich über die Goethestraße, Geschwister-Scholl-Straße, Graf-Schack-Allee, Schloßstraße, sowie über die Mecklenburgstraße in Richtung Südufer Pfaffenteich in Bewegung.

Von dort aus verlief der Aufzug weiter über die Alexandrinenstraße, den Bürgermeister-Bade-Platz sowie über die Wismarsche Straße zum Grunthalplatz. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt.

An der Versammlung nahmen ca. 1100 Personen teil.

Parallel fand auf dem Bertha-Klingberg-Platz sowie am Grunthalplatz auch eine Protestversammlung zum oben genannten Aufzug statt. An dieser nahmen 27 Personen teil.

Beide Versammlungen nahmen einen friedlichen Verlauf, zu Störungen kam es nicht.

