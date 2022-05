POL-HB: Nr.: 0276 --Aktivisten blockieren Verkehr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 07.05.2022, 07:50 Uhr Ein 25 Jahre alter Mann wurde am Samstagmorgen bei einer Schlägerei in der Östlichen Vorstadt schwer verletzt. Er wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe stellten Einsatzkräfte zwei 19 und 35 Jahre alte Verdächtige. ...

mehr