POL-NOM: Anhänger entwendet

Kalefeld, Im Dorfe, Freitag, 15.04.22, 00.00 Uhr - Mittwoch, 04.05.22, 12.00 Uhr KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum Freitag, 15.04.22, 00.00 Uhr bis Mittwoch, 04.05.22, 12.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen, auf einem Grundstück in Kalefeld, Im Dorfe, abgestellten Pkw-Anhänger der Marke Brenderup. Durch den Diebstahl des Anhängers mit dem Kennzeichen LDK-XW 473 entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich Im Dorfe in Kalefeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzten.

