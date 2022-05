Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 248 zw. Wiebrechtshausen und Imbshausen, Donnerstag, 05.05.2022, 18.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Verlorene Kühlflüssigkeit führt zu schweren Unfall.

Am Donnerstagabend befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Grund mit einem Omnibus Setra die Bundesstraße 248 von Wiebrechtshausen in Richtung Imbshausen. Während der Fahrt kam es zu einem Defekt am Fahrzeug, wodurch Kühlflüssigkeit auf die Fahrbahn geriet.

Hinter dem Omnibus befuhr ein 19-jähriger Northeimer mit einem Motorrad Yamaha die Strecke in dieselbe Fahrtrichtung und konnte der Flüssigkeit nicht mehr ausweichen. Der Northeimer rutschte mit dem Motorrad auf der Flüssigkeit aus und kam zu Fall. Nach dem Sturz prallt der 19-Jährige gegen einen Baum neben der Fahrbahn und verletzt sich dabei schwer. Er wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell